Le bassiste et conteur sénégalais Alune Wade a de la suite dans les idées. Une route qui plonge dans l’Atlantique noir et outrepasse les styles.

C’est à un voyage qu’Alune Wade nous convie : refaire la route de la traite esclavagiste, de Lagos à La Nouvelle Orléans via Accra, Gorée et les Caraïbes. Autrement dit l’Atlantique noir dont il témoignait déjà l’an passé avec un album, New African Orleans, et le documentaire Tukki. Tandis qu’il publie un livre sur le sujet, le bassiste et conteur poursuit son trip avec Family Affair, un titre qui renvoie au classique de Sly Stone. Pour le natif de Dakar, cette histoire transcende les liens du sang, ancrée dans un ADN musical qui outrepasse les questions de styles. Enregistré entre La Nouvelle Orléans et Lagos, l’album s’inspire aussi bien pour débuter d’une mélodie malienne portée par Mamani Keita et Sunni Patterson, que de Créolez-moi ça, ode à la poétique de la relation du fondamental Édouard Glissant. Ça promet des lendemains qui swinguent comme toujours, comme jamais.

Jacques Denis