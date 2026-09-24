Pearls, une chanteuse à la voix chaude dans un bon quintet

Une chanteuse à la voix chaude dans un bon quintet ? C’est le projet Pearls où la lenteur est tout un art.

Au croisement d’un univers feutré et des ambiances spectrales de David Lynch, Pearls a signé, en début d’année, un album qui a pour credo la lenteur. Himiko Paganotti, déjà entendue dans l’un des derniers projets d’Henri Texier, et Emmanuel Borghi se sont rencontrés dans les années 2000 chez Magma, groupe culte. En compagnie du saxophoniste Frédéric Borey, du contrebassiste Yoni Zelnik et du batteur Philippe Soirat, ils réaniment nos capacités à la contemplation. Dans un monde qui va trop vite, leur album éponyme, enregistré au studio Astaffort de Francis Cabrel, témoigne d’une musique rare, où silence et espace sont valorisés. Chaque titre est une variation intimiste permettant un retour à une vie intérieure. Les notes sont pesées, pensées, traduisant au plus près les émotions des musiciens. Aucune posture, juste du raffinement pour ce groupe « pas comme les autres ».

Philippe Deneuve