Joe Jackson s’apprête à monter sur la scène de l’Olympia

Joe Jackson, c’est une légende, une personnalité hors normes, qui s’apprête à monter sur la scène de l’Olympia.

« Je n’ai jamais essayé d’être à la mode, dans l’air du temps, car c’est la meilleure façon d’être vite démodé ». Ce mantra aura donné le diapason d’une carrière qui a permis à Joe Jackson de traverser les générations avec un son unique, le sien. « Dès que je sens que ça sonne comme quelque chose que j’ai déjà fait, je le détruis. » dit-il. Cette sentence rappelle qu’il sera toujours difficile de lui coller une étiquette dans le dos, à l’image d’une discographie aux plaisirs pour le moins variés, du jazz à la pop. Pareil éclectisme fait écho à une autre qualité du chantre britannique, à l’aise sur de nombreux instruments (piano, sax…). Insaisissable ? Sans doute, mais c’est ce qui fait tout le charme d’une personnalité définitivement à part du paysage sonore depuis bientôt un demi-siècle. À l’image de son récent Hope and Fury, vingt-deuxième album qui puise son inspiration dans un amour retrouvé pour le rock et les sonorités latines, sans oublier les ballades au piano qui ont fait sa renommée.

Jacques Denis