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N°346
septembre 2026
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Jazz - Agenda

Leïla Duclos sort un nouvel album confins de la chanson et du jazz manouche

Leïla Duclos sort un nouvel album confins de la chanson et du jazz manouche - Critique sortie Jazz Paris new morning
©Leïla Duclos publie un disque sous le sceau du jazz vocal. © Alexandre Lacombe
Leïla Duclos publie un disque sous le sceau du jazz vocal. © Alexandre Lacombe

New Morning

Publié le 24 septembre 2026 - N° 347

La chanteuse guitariste Leïla Duclos sort un nouvel album aux confins de la chanson et du jazz manouche.

C’est une enfant de la balle. Ayant grandi auprès d’un père guitariste et au cœur de la musique manouche, Leïla Duclos a ainsi passé son adolescence, enregistrant un titre sous son nom, avant d’en faire carrière pour de bon. Ce fut en 2011, avec un premier album : à peine majeure, elle lève le voile sur une voix qui feule comme elle swingue. C’est le début d’un parcours qui sera notamment marqué par les rencontres avec les guitaristes Raphaël Faÿs et Ninine Garcia. Ces deux-là seront sur son deuxième album, Fille du feu, salué par Jazz Magazine. Quatre ans et plusieurs tournées plus tard, la revoilà avec À l’Amour et au Diable, un disque toujours dans le sillon d’une chanson aux entournures jazz.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Leïla Duclos sort un nouvel album
du mardi 20 octobre 2026 au mardi 20 octobre 2026
new morning
7 et 9, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris

à 20h30. Tél. : 01 45 23 51 41. https://www.newmorning.com/

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