Le pianiste Yaron Herman est à l’initiative de ce festival, pour lequel il a demandé à trois maîtres du piano de se produire dans la superbe salle Cortot, à l’acoustique particulièrement adaptée. Une manière de faire découvrir le département jazz de l’École normale de musique qui, au même endroit, assure l’enseignement de jeunes professionnels depuis deux ans.

« J’ai tout de suite pensé à Brad Mehldau, Gonzalo Rubalcaba et Fred Hersch chez qui j’apprécie la palette sonore, la poésie et la culture » dit-il. Pour cette première édition, chaque pianiste précédera son concert d’une masterclass destinée aux jeunes professionnels. Dont Yaron Herman bien entendu ! « Je suis là pour apporter un peu de mon vécu, de mon expérience, mais l’axe principal de mes conférences est toujours lié à la pédagogie, à l’apprentissage et à la créativité. Je m’adapte aux besoins de chaque élève » dit celui qui a été formé par le professeur israélien Opher Breyer, dont la méthode spécifique est relayée aujourd’hui par son élève. « Le travail de l’ombre, se cultiver, lire des livres… Comprendre le processus est plus important que le résultat. Il faut cultiver sa curiosité, sa capacité à voir des ponts entre différentes disciplines, ne pas être juste une machine à savoir qui peut tout faire. La nécessité du geste artistique est primordiale. Aller un peu plus loin dans nos ressources intérieures et notre histoire personnelle peut apporter quelque chose de véritablement essentiel » explique Yaron Herman.

Ne jamais perdre le sens de l’émerveillement

Chacun des pianistes conviés a développé son propre langage et une pédagogie particulière. Ils sont tous reliés d’une manière ou d’une autre par l’amour du jazz, de la musique classique, de l’histoire du piano et de la littérature musicale. En outre, ce festival a vocation à faire découvrir le département jazz de l’Ecole normale de musique. « On a des professeurs vraiment extraordinaires sur chaque instrument. C’est un autre modèle que les autres écoles de Paris. Chaque élève, qui peut préparer un cursus diplômant de deuxième cycle, est suivi personnellement par un maître » car l’école compte dans le corps professoral Yaron Herman (piano), Bojan Z (piano), Emile Parisien (saxophone), Géraldine Laurent (saxophone), Baptiste Herbin (saxophone), Claudia Solal (voix), David Linx (voix), Vincent Courtois (violoncelle), Romain Pilon (guitare), Joe Sanders (contrebasse), Gautier Garrigue (batterie) et Stéphane Audard (histoire de la musique, harmonie jazz). Soit une équipe d’improvisateurs de renommée internationale. Début décembre, tous les jazzfans doivent se rendre à la première édition de ce festival. Nul doute qu’elle marquera les esprits par l’excellence de ses invités, de ce qu’ils transmettent. « Il s’agit de ne jamais perdre le sens de l’émerveillement » nous confie Yaron Herman, comme une invitation à la découverte.

Philippe Deneuve