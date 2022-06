Reprise de l’excellent Caligula de Bruno Dairou

Coup de cœur de la presse Avignon Off la saison passée, ce Caligula signé par la Compagnie des Perspectives revient à l’affiche cette année. De cette initiative, on ne peut que se féliciter à tous égards.

Parmi toutes les raisons qui peuvent être avancées pour engager à voir ou à revoir cette pièce difficile du répertoire contemporain, il en est une que nous mettrions, particulièrement, en avant. Déjà assurés de la grande qualité de la proposition, très largement relayée du temps de sa création et confortée par ce que le spectacle a montré au Studio Hébertot à l’occasion de sa reprise parisienne, nous dirions que l’irruption récente de nouvelles figures monstrueuses dans le contexte géopolitique qui est le nôtre en accentue cruellement la pertinence. Et ce, d’autant plus et d’autant mieux, que la mise en scène signée par Bruno Dairou, s’attache énergiquement, avec beaucoup de doigté, à ne pas faire du spectateur un simple témoin passif. Nous sommes mis en prise directe avec les terribles ambiguïtés du personnage éponyme tel qu’Albert Camus le réinvente, par-delà le bien et le mal. Jusqu’où Caligula peut-il aller dans cette quête d’affirmation de lui-même, décidé à exercer sa propre liberté, homme-empereur disposant de tous les pouvoirs ? Et que ferions-nous dans ce contexte ?

Des enjeux superbement éclairés

Autant que la mise en scène, le jeu des acteurs éclaire les enjeux de ce morceau de théâtre, dans la veine de l’absurde mais d’un lyrisme proche du romantisme, multipliant les chausse-trappes. Il faut beaucoup de talent pour faire vivre au plateau toutes ces nuances paradoxales propres à nous plonger, non sans drôlerie, dans des abîmes de perplexité comme à réveiller, non sans sentimentalisme, notre esprit critique. Et du talent, les comédiens en font preuve avec éclat. La scénographie s’appuie sur leurs larges propensions dramatiques. Faite de cubes blancs livrés à leurs manipulations à vue, elle se prête à la figuration minimaliste, symbolique, de cette romanité impériale. Un décor dont la souplesse et la mobilité esthétique, musicalement rythmées par les acteurs eux-mêmes, favorise la concentration sur l’essentiel, un texte visionnaire qui fait magnifiquement écho à l’intuition brechtienne : « le ventre est encore fécond d’où a jailli la bête immonde ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens