Le Champ de Bataille : un seul en scène drôle et touchant mis en scène par Denis Laujol

Denis Laujol porte à la scène le roman Le Champ de Bataille de Jérôme Colin dans un seul en scène drôle et touchant. Perché sur son trône, Thierry Hellin se livre à une performance très juste, déclenchant fous rires sincères et profondes réflexions. Un récit de vie familier qui nous ramène à notre propre réalité.

C’est un seul en scène dans lequel on se retrouve tous. Un spectacle au cours duquel on rit en s’avouant « Ah oui, moi aussi ». Thierry Hellin – interprétant tout à tour son personnage, sa femme, son fils ou sa psy -, en chaussettes bariolées, assis sur un WC un peu étroit monté sur une estrade en fourrure, raconte. Ses ados, sa femme, sa vie intime, l’éducation qu’il voudrait donner, celle qu’il donne vraiment. Il performe surtout une magnifique caricature de « l’ado 2.0 », sorte d’humain des cavernes pour qui la douche est trop fatigante, les cours inintéressants, et les parents trop chiants. Les toilettes, que le comédien présente à la fois comme sa forteresse, son exil et sa prison – selon les circonstances – s’imposent alors comme seul point de chute d’un père de famille en bout de course.

“Les ados sous cannabis, les adultes sous antidépresseurs”

C’est une longue confession intime que nous livre Thierry Hellin. Une “aventure immobile” à l’échelle familiale. Les portes de la maison claquent sous l’effet des tensions intergénérationnelles, interrompant les rêves de voyage du père. Car il y a la réalité aussi : celle des attentats, de l’école, d’un système injuste qui ne correspond pas à tout le monde. D’un fils incompris par son père, qu’il décrit comme assez médiocre, va émerger un personnage perdu face au monde qui l’attend. La famille s’instaure alors comme puissant rempart face à l’adversité, et au terme d’un spectacle où l’on rit beaucoup, se dégagent de belles leçons, à la manière d’un puzzle qui se complète à tout âge – dans les réflexions mais aussi sur scène.

Louise Chevillard