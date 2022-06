What will have been de la Cie CIRCA : un spectacle profondément émouvant

Avec What will have been, la compagnie CIRCA prouve que le cirque anglo-saxon peut marier la technicité à un dépouillement élégant, pour atteindre une qualité poétique et émouvante rare.

Le cirque australien a la réputation d’être un cirque physique, avec des performers athlètes capables de prouesses étonnantes. De fait, les interprètes de ce spectacle maîtrisent parfaitement leurs disciplines. En plus des diverses acrobaties au sol et portés acrobatiques, dont l’audace et la précision forcent l’admiration, les trois circassiens s’appuient sur quelques agrès, comme les cannes d’équilibre. Ils proposent un cirque très technique où le moindre mouvement est millimétré, avec un rythme démentiel et une explosivité fascinante. Le passage à la corde lisse à lui tout seul justifie le détour, dans son intensité presque sauvage. C’est un spectacle qui pourrait se recommander pour sa seule virtuosité.

Poétique des corps, poétique de la relation

CIRCA réussit cependant à faire de cette proposition très technique un spectacle profondément émouvant. La qualité de relation entre les trois interprètes aide beaucoup : ils se cherchent, se manquent, s’empoignent tour à tour dans un ballet où atteindre l’Autre semble un exploit à toujours renouveler. Une dramaturgie muette s’établit qui laisse une grande liberté d’interprétation aux spectateurs. Les mouvements ont une qualité chorégraphique forte, dans leur précision et leur élégance, dans le placement des corps qui construit des images aussi belles qu’expressives. La mise en scène emprunte elle aussi à la danse contemporaine : un plateau nu, des lumières crues qui laissent beaucoup de place aux ombres. Ce refus des fioritures donne un spectacle brut, ciselé, qui invite l’œil à n’embrasser que l’essentiel : les muscles, l’expression, le mouvement. La musique apporte sa dernière touche à l’édifice, un violoniste accompagnant les évolutions des trois circassiens. L’ensemble donne un spectacle poétique, très abouti et élégant.

Mathieu Dochtermann