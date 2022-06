Samuel Gallet et Vincent Garanger questionnent un sujet brûlant dans Mon visage d’insomnie

Samuel Gallet et Vincent Garanger proposent un thriller en installant trois personnages dans un huis clos en bord de mer. Sous-jacente, une réalité politique surgit au fil de l’intrigue : quelles illusions et quels espoirs pour les mineurs isolés qui atterrissent en France ?

Un groupe de jeunes garçons venus d’Afrique et d’Europe de l’Est est installé dans un centre en bord de mer d’un petit village. Alors qu’ils s’apprêtent à partir au ski, Drissa disparaît. Son ami Harouna, 16 ans, reste alors au centre pour l’attendre. Il partage ce temps avec deux éducateurs, Elise, 25 ans, et André, 50 ans. Ce “trio perdu en bord de mer” s’installe, et les relations se créent. Harouna fascine André, Elise rêve d’ailleurs, et le jeune garçon se méfie des retraités qui se baladent devant le centre. Peu à peu la réalité se brouille avec le rêve et les identités se perdent. Drissa a-t-il été assassiné ? Le groupe reviendra-t-il ? Qui sont ces deux éducateurs ? Au fil d’une intrigue s’appuyant sur les codes de la grande tradition théâtrale, la poésie et le récit questionnent un sujet brûlant.

Louise Chevillard