Gérard Gelas met en scène Le Jeu du Président de Julien Gelas

Réflexion sur le rapport des puissants au pouvoir et à l’image, Le Jeu du Président navigue entre comédie et tragédie pour analyser les mœurs de notre Vème République. Une pièce écrite par Julien Gelas et mise en scène par son père, Gérard Gelas, à qui l’auteur a succédé en 2020 comme directeur du Théâtre du Chêne Noir.

Qu’est-ce que Le Jeu du Président raconte de notre démocratie ?

Gérard Gelas : Je dirais tout d’abord que Le Jeu du Président n’est pas une analyse du fonctionnement de la démocratie française, mais plutôt une réflexion sur le pouvoir. Je serais tenté de dire, même si le sujet se situe dans notre démocratie, que cette pièce ne se limite pas à cela, puisqu’il s’agit beaucoup plus d’une analyse comportementale des mœurs de notre Vème république et des palais occupés par tous ceux qui ont le pouvoir.

Qui se situe au centre du texte de Julien Gelas ?

G.G. : Un président de la République française, probablement inspiré par Emmanuel Macron, mais pas que. Julien Gelas a su, selon moi, créer un personnage comme d’autres auteurs avant lui ont su illustrer, à partir des rois, des reines ou des révolutionnaires, les tendances de leur époque, avec les habits de fer qui sont ceux des poètes.

« Julien Gelas est quelqu’un qui scrute les êtres, qui les questionne au plus profond. »

Quel regard portez-vous sur l’écriture de votre fils ?

G.G. : J’ai parlé de poète. Julien est un poète, mais c’est aussi un analyste, un philosophe et pas uniquement par la qualité de ses études. C’est quelqu’un qui scrute les êtres, qui les questionne au plus profond, dans leurs comportements visibles et cachés. Son style est alerte, pointu, et poétiquement théâtral. Le rêve, pour un metteur en scène.

De quelle façon vous emparez-vous de sa pièce ?

G.G. : Cela peut paraître un truisme, mais je m’en empare d’abord avec la formidable équipe d’acteurs qui servent ce spectacle. Pour le reste, il s’agit du mystère des répétitions et de la création. Cela, je le garde pour moi.

Qu’est-ce qui se situe au cœur de votre mise en scène ?

G.G. : Je pense comme Jean Vilar que ceux qui se nomment metteurs en scène sont d’abord des régisseurs, au service d’un texte, d’une pensée, d’une œuvre, de la clarté d’un propos. Donc, pour moi, le cœur de mon travail se situe dans l’abolition des frontières qui, au-delà du quatrième mur, peuvent séparer le public des artistes.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat