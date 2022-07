Fief, une poésie crue et drue mise en scène par Didier Perrier

La compagnie l’Echappée, conduite par le metteur en scène Didier Perrier, dont on sait le goût pour les écritures contemporaines engagées, fortes et singulières, invite, avec ce seul en scène, à faire une nouvelle découverte. Une création pour le meilleur.

« Fief » est d’abord un roman. Le premier roman, aux forts accents autobiographiques, signé par David Lopez, par ailleurs rappeur et boxeur. Au cœur du propos, la banlieue pavillonnaire, cet entre-deux territorial urbain, et ceux qui l’habitent, vassalisés dans l’entre-soi d’un avenir sans perspectives. Au centre du propos Jonas, seigneur en son fief, campé sur place, comme ses « potes ». Il raconte, dans un phrasé débarrassé d’artifices, d’une poésie crue et drue, leur façon de « tuer le temps », de conjurer, avec pudeur, humour, auto-dérision, cette colère et ce désespoir qui les étreignent.

Une mise en scène allégorique

Avec sobriété et beaucoup d’efficacité, le metteur en scène travaille le texte de manière allégorique. Une image récurrente, celle de poissons rouges tournant dans un bocal, projetée sur les persiennes qui habillent le fond de scène, illustre cette élégante manière de faire qui caractérise l’approche de Didier Perrier. Sur scène, un sac de frappe, un banc de vestiaire, un fauteuil club, un trapèze ; le dispositif scénique sert de structure au propos pour mieux le libérer dans son « flow » poétique. Une libération qui ménage quelques moments d’anthologie au nombre desquels on retiendra, notamment, les excursions en terres voltairienne et célinienne. Seul en scène, l’acteur, boxeur et circassien Pierre Vigie performe ; il s’empare du plateau comme d’un ring et du rôle avec une sincérité remarquable.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens