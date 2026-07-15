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N°345
juillet 2026
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Avignon - Critique

Renelde Pierlot s’attaque aux règles dans « Les jours de la Lune » : entre humour, engagement politique et poésie

Renelde Pierlot s’attaque aux règles dans « Les jours de la Lune » : entre humour, engagement politique et poésie - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon off. Théâtre Transversal
©« Les jours de la Lune » © Patrick Galbats
« Les jours de la Lune » © Patrick Galbats

Théâtre Transversal / Texte Francesco Mormino / Mise en scène Renelde Pierlot

Publié le 15 juillet 2026 - N° 345

Renelde Pierlot s’attaque aux règles dans une mise en scène ludique, douce et décomplexée. Les jours de la Lune fait le pari d’apprendre tout sur l’utérus et les menstruations, avec humour et poésie.

Les règles concernent 4 milliards d’humains mais sont encore taboues. Au Théâtre Transversal, ce tabou est levé dès l’entrée en salle, quand les comédiens tendent au public un verre de sang, à boire ! Avec Les jours de la Lune, Renelde Pierlot rend un plaisant hommage aux menstruations, en mettant en scène une amusante leçon d’anatomie et d’histoire mêlée à divers témoignages plus engagés sur les règles et l’utérus. Sur scène, trois comédiennes de générations différentes – Lula Béry, Olivia Harkay et Juliette Moro – et un jeune chanteur – Clément Corrillon – qui adapte ses chants en version « règles » : « Let it Bleed », « Here Comes the Blood »… Tour à tour, ils vont revenir sur le cycle menstruel, de l’adolescence à la ménopause. Puis vient le cours d’histoire de l’art, d’histoire politique et d’histoire médicale des règles. Une histoire misogyne, révoltante, interrompue par des témoignages vidéo très diversifiés autour des menstruations.

Une scénographie poétique, une thématique universelle

Signés Peggy Wurth, la scénographie et les costumes, tout de rouge vêtus, forment une belle poésie : l’utérus géant composé de tulle et de baleines nous rappelle les crinolines des jupons des femmes, clin d’œil subtil aux nombreuses injonctions que celles-ci ont dû supporter en plus des discriminations autour de leurs règles. En mettant sur scène ce sujet passé sous silence pendant des siècles, sujet de nombreuses violences, Renelde Pierlot le rend collectif. L’intime devient universel, politique, économique – les tampons étaient taxés à 20% jusqu’en 2015 –, culturel, le tout traité avec humour, légèreté et bienveillance. Le hic se trouve dans la cible du spectacle : le public qui en sait le moins sur le sujet est-il le plus présent dans la salle ? En tous cas, il est certainement le plus attendu.

Siloé Lemaître

A propos de l'événement

Les jours de la Lune
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon off. Théâtre Transversal
10 Rue Amphoux, 84 000 Avignon.

à 12h. Relâche les mercredis 8, 15 et 22 juillet. Tél. : 04 90 86 17 12. Durée : 1h25.

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