Michèle Addala s’inspire du mystérieux texte de Suzanne Joubert Home Movie et propose avec La maison bouge un huis clos émouvant et créatif autour du musée et de la déambulation.

Dans l’enceinte du musée du collectionneur avignonnais Louis Vouland, le théâtre déambule avec le public. Michèle Addala propose avec « La maison bouge » une visite au sein de la visite. Une visite de musée pour le public, par trois guides culturels comiques aux connaissances inégales. Et la visite d’un groupe d’égarés, de nomades, errant dans cet espace, en repli sur eux-mêmes, craintifs de l’extérieur et de ses menaces. À partir du texte de Suzanne Joubert Home Movie, ces deux hommes et ces deux femmes questionnent la société, les frontières, la violence et l’inaction collective, dans une mise en scène innovante et captivante qui place le public au cœur de l’action et des questionnements, où ce dernier se retrouve inactif et impuissant face à l’action. Les inquiétudes de ce groupe de voyageurs deviennent celles des spectateurs, sans jamais les nommer explicitement. Avec subtilité, le texte résonne de manière différente en fonction des craintes et sensibilités de chacun.

Quand l’art plastique et l’art vivant s’entrecroisent

En plaçant le musée au cœur de la scénographie, Michèle Addala propose une réflexion juste et réussie sur notre patrimoine, sur ce qu’il dit de notre histoire nationale, sur sa place dans nos vies intimes. Ce lieu de refuge des œuvres, de préservation, devient aussi le refuge préservé de l’extérieur de ces gens de passage. Les trois guides apportent un ressort comique rafraîchissant bienvenu et apprécié dans ce huis clos fort d’implicite et de multiples interprétations. Les quatre visiteurs vont et viennent, valises à la main, signifiant leur présence par une jolie bande sonore signée Pascal Gobin. « La maison bouge » propose une vraie expérience pour le public, à la croisée des arts plastiques et du théâtre, à la frontière entre le réel et la fiction, qui séduit par sa remarquable créativité et sa touchante subtilité.

Siloé Lemaître