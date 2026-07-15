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N°345
juillet 2026
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Avignon - Critique

Julien Gelas met en scène « Carnets d’Ukraine » d’après le récit de Michel Hazanavicius, un hommage sensible et délicat à ceux qui combattent pour leur liberté

Julien Gelas met en scène « Carnets d’Ukraine » d’après le récit de Michel Hazanavicius, un hommage sensible et délicat à ceux qui combattent pour leur liberté - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
©Hugo Becker dans Carnets d’Ukraine © Guillaume Niemetzky
Hugo Becker dans Carnets d’Ukraine © Guillaume Niemetzky

Théâtre du Chêne Noir / Texte de Michel Hazanavicius / Mise en scène de Julien Gelas

Publié le 15 juillet 2026 - N° 345

Julien Gelas met en scène « Carnets d’Ukraine » d’après l’ouvrage de Michel Hazanavicius, récit dessiné qui trouve un écho sensible sur la scène. Les paroles brutes de combattants et combattantes racontent ce que la guerre fait aux hommes, mais aussi ce qui permet de dépasser l’horreur. 

C’est le vécu de la guerre, la perception de la guerre que racontent ces Carnets d’Ukraine, à travers des témoignages de soldats, de soldates, tous unis dans un effort qui les métamorphose et fracasse leurs vies. En novembre 2023, quasi 18 mois après l’invasion russe, Michel Hazanavicius est parti à la rencontre des combattants et combattantes ukrainiens, ramenant et publiant pour chaque protagoniste un très beau dessin, à la fois minutieux et expressif, ainsi que leurs paroles brutes, sans fioritures ni effets de style, ancrées dans l’urgence et la nécessité. Le talentueux cinéaste, ambassadeur de UNITED24, organisation dédiée à la défense et la reconstruction de l’Ukraine, leur a ainsi rendu un très bel hommage, auquel fait écho la pièce habilement mise en scène par Julien Gelas.

« Les Forces Culturelles » sur le front

Interprété de manière convaincante et sensible par Hugo Becker, la partition fait entendre l’humanité des ces militaires qui se sont défaits de leur vie d’antan, prêts au sacrifice, trouvant dans la solidarité un réconfort. Projetés en fond de scène, les dessins ne sont pas seulement illustratifs, car ils racontent déjà quelque chose des protagonistes. À Kyiv ou sur la ligne de front, le comédien fait entendre le courage et la vulnérabilité, dévoile les blessures et l’espoir nécessaire. D’un homme gravement blessé à un enfant colibri, d’une femme avec sa bandoura au soldat mutilé, du commandant à la tête de dizaines de milliers d’hommes à celui qui est spécialiste des drones terrestres, chacun raconte sa propre réalité de la guerre. Un enfer qu’atténue une unité particulière, celle des « Forces Culturelles », qui sur le front propose des concerts ou spectacles aux militaires, pour les reconnecter avec leur humanité malgré l’effroi. La beauté de la musique laisse affleurer l’émotion.

Agnès Santi

A propos de l'événement

Carnets d’Ukraine
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte Catherine, 84 000 Avignon.

à 16h15, relâche les 6, 13 et 20 juillet. Tel : 04 90 86 58 11. Durée : 1h10.

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