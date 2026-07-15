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N°345
juillet 2026
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Avignon - Critique

Arnaud Anckaert met en scène « Blackout Songs » de Joe White : une traversée amoureuse sous emprise, une partition de belle facture

Arnaud Anckaert met en scène « Blackout Songs » de Joe White : une traversée amoureuse sous emprise, une partition de belle facture - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Le 11
©Caroline Mounier et Fabrice Gaillard dans Blackout Songs © Frédéric Iovino
Caroline Mounier et Fabrice Gaillard dans Blackout Songs © Frédéric Iovino

Le 11 • Avignon / texte de Joe White / traduction Claire Hélie / mise en scène Arnaud Anckaert

Publié le 15 juillet 2026 - N° 345

 

Fidèle à son exploration des écritures britanniques contemporaines, le metteur en scène Arnaud Anckaert met en scène Blackout Songs de l’auteur méconnu en France Joe White. Une partition d’une belle et touchante vitalité, qui traverse l’histoire d’un couple sous emprise de l’alcool.

Comment inventer sa vie ? Lutter contre un sentiment de vide, de manque ? Entre elle et lui flottent une histoire d’amour, d’attirance, dont on ne sait s’il faut la conjuguer au passé ou au présent, mais aussi une histoire d’addiction qui les a entraînés vers le pire. Lui est peintre, elle écrit des histoires, tous deux dans une recherche d’expression artistique. Leur dialogue fait d’éclats et fragments révèle une belle vitalité, grâce à l’interprétation, l’énergie et la subtilité de Caroline Mounier et Fabrice Gaillard. Ça fuse, ça claque, ça essaie encore et encore… Afin de ne pas sombrer, de tenter de retrouver une unité perdue, ils recomposent par bribes leurs souvenirs, ils font appel à l’imaginaire malgré leur mémoire trouée.

L’amour et le manque

Avec cette pièce du dramaturge Joe White, Arnaud Anckaert poursuit son exploration des écritures britannique d’aujourd’hui, après avoir fait découvrir ou contribué à faire connaître au public français Duncan Macmillan, Nick Payne ou encore Dennis Kelly. Sa mise en scène exprime toute l’amplitude et les contradictions de cette relation amoureuse, au plus près du ressenti, du désir de vivre et franchir les limites, de la cruauté avilissante de l’addiction. Leur lien est très touchant. Sans aucun surplomb, le travail scénique et la direction d’acteur leur accordent une singularité qui fait mouche, au creux du mystère de l’amour et de poignantes vulnérabilités.

Agnès Santi

A propos de l'événement

Blackout Songs
du samedi 4 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026
Avignon Off. Le 11
11 boulevard Raspail, 84000 Avignon

à 12h05, relâche les 10 et 17. Tel :  04 84 51 20 10. Durée : 1h20

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