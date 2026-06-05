« Kairós » : un canapé comme terrain de jeu pour Maria Pinho et Charline Nolin
Théâtre Golovine / Chorégraphie Maria Pinho et Charline Nolin / à partir de 3 ansPublié le 5 juin 2026 - N° 345
Pour leur première création commune, Maria Pinho et Charline Nolin s’adressent aux enfants à partir de trois ans.
Aussi bien circassiennes que danseuses par leurs formations en écoles de cirque et leurs collaborations avec des compagnies de danse, Maria Pinho et Charline Nolin deviennent ici chorégraphes et interprètes de cette première création. Complices à la scène et à la ville, elles se retrouvent dans une vision large du mouvement, allant de la contorsion au hip hop, en passant par l’acrodanse. Autour d’un canapé gonflable, elles construisent leur duo à partir de situations quotidiennes qui deviennent un terrain de jeu. Le « kaïros », ou « l’instant juste », revient ici à chercher aussi le geste adéquat, comme une quête vers un équilibre parfait entre les disciplines et les corps.
Nathalie Yokel
A propos de l'événementKairós
du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre Golovine
1bis rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon
à 12h15, relâche le lundi. Tél. : 04 90 86 01 27. Durée : 35 minutes.