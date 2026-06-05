Pour leur première création commune, Maria Pinho et Charline Nolin s’adressent aux enfants à partir de trois ans.

Aussi bien circassiennes que danseuses par leurs formations en écoles de cirque et leurs collaborations avec des compagnies de danse, Maria Pinho et Charline Nolin deviennent ici chorégraphes et interprètes de cette première création. Complices à la scène et à la ville, elles se retrouvent dans une vision large du mouvement, allant de la contorsion au hip hop, en passant par l’acrodanse. Autour d’un canapé gonflable, elles construisent leur duo à partir de situations quotidiennes qui deviennent un terrain de jeu. Le « kaïros », ou « l’instant juste », revient ici à chercher aussi le geste adéquat, comme une quête vers un équilibre parfait entre les disciplines et les corps.

Nathalie Yokel