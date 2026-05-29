« Centre national des arts de la rue, du cirque et du théâtre », Artcena invite chaque année les publics avignonnais à découvrir toute la richesse des dramaturgies contemporaines. Pour sa 6ème édition, Les Belles Heures nous proposent un parcours éclectique à travers les imaginaires d’autrices et d’auteurs qui font le théâtre d’aujourd’hui. Les 10 et 11 juillet.

Fondé en 2016, notamment pour favoriser l’émergence et la visibilité des écritures théâtrales contemporaines, Artcena investit chaque année, durant deux jours, la Maison Jean Vilar pour faire découvrir aux publics avignonnais de nouveaux univers d’autrices et d’auteurs. « Les Belles Heures ont toujours eu pour ambition d’être un événement fédérateur, fait observer Gwénola David, directrice générale d’Artcena. Cette année, elles ont été conçues avec 25 partenaires. Nous avons à cœur de mettre en lumière des textes écrits à fleurs de peau, des textes qui embrassent de façon singulière la condition humaine, qui disent ce que c’est que vivre aujourd’hui… Ces écritures sont finalement assez différentes des écritures plus formelles qui prévalaient il y a une vingtaine d’années : que ce soit du point de vue de la langue ou du point de vue de la complexité contemporaine qu’elles explorent. Notre édition 2026 propose une multitude de formats, pour s’adapter à toutes les envies, avec une attention particulière donnée aux propositions légères, inventives, qui peuvent se déployer partout, dans un rapport de proximité avec le public. »

La jeunesse à l’honneur

« Cette année, ajoute Gwénola David, nous avons choisi de mettre particulièrement la jeunesse à l’honneur, avec des projets destinés aux jeunes publics, ainsi qu’une étroite collaboration avec l’ERACM et l’École Supérieure de Théâtre de l’Union. Si Les Belles Heures visent à faire découvrir les jeunes plumes d’aujourd’hui, elles mettent aussi en avant les jeunes talents que sont les acteurs et les metteurs en scène. » Par le biais de lectures, de rencontres, des formes performées, d’un atelier d’écriture, d’un banquet, d’un cabaret, d’un focus québécois, la 6ème édition des Belles Heures nous plongera donc au cœur des écritures théâtrales d’aujourd’hui. Elle nous permettra d’entendre des œuvres de Thibault Galis, Kouam Tawa, Catherine Verlaguet, Nicolas Girard-Michellotti, Baptiste Amann, Héloïse Desrivières, Fabrice Melquiot, Claudine Galea, Léonore Confino, Solenn Denis, Martin Bellemare, Esteban Okbi, Sabine Tamisier, Pak Wan-seo, Hugo Fréjabise, Joey Elmaleh, Julien-Claude Charlebois, Marie-Christine Le Hûu…

Manuel Piolat Soleymat