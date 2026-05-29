Après Notre Histoire (2020), qui revisitait l’histoire et les mémoires de leur couple mixte, Jana Klein et Stéphane Schoukroun ont fabriqué une nouvelle création, impactée par le fracas du monde. Face aux troubles et aux drames de l’époque, tous deux réaffirment leur ambition de fabriquer du commun, malgré tout.

Une allemande et un juif sépharade : un couple mixte, un couple d’artistes vivant en région parisienne, parents d’une enfant âgée de 9 ans en 2020. C’est alors qu’ils ont créé Notre Histoire, spectacle en forme de chantier identitaire tout en nuances et traits d’humour incisif. Tous deux y auscultent leurs mémoires familiales marquées par l’histoire du XXe siècle, par la Shoah : comment démêler et que transmettre à leur fille, comment assembler tous ces fragments épars… Invités à reprendre ce spectacle, ils se rendent compte que tout a changé. Après les massacres du 7 octobre 2023, la guerre qui a suivi, l’actualité géopolitique, leur spectacle ne peut plus être le même. S’ensuit une totale réécriture, qui expose les frictions et les tensions pour tenter de réparer, en reliant l’intime et le corps social.

Désir de dialogue

Alors que la simplification idéologique fracture la société, que les repères se brouillent, que la post-vérité étend son emprise et que l’antisémitisme explose, leur quête devient une drôle de farce amoureuse, frontale, où « la crise du récit devient le moteur de la dramaturgie ». Convoquant les fantômes, les archives, Siri et Alexa, leur histoire fait face au vertige de sa création, aux tumultes du monde, aux déraillements du présent. Intervenant beaucoup en milieu scolaire, la compagnie (S)-Vrai s’attache depuis ses débuts à tisser un dialogue avec les adolescents, et ce désir de dialogue irrigue leur écriture singulière, ambitieuse, qui télescope les maux du réel et les mots de la fiction, afin de faire émerger des récits communs. Contre la paresse, le fatalisme, la méchanceté, le rejet de l’autre… Est-ce possible ? L’imaginaire du théâtre ouvre des voies inédites.

Agnès Santi