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N°344
mai 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

« Notre histoire (se répète) » par Jana Klein et Stéphane Schoukroun, une nouvelle création, impactée par le fracas du monde

« Notre histoire (se répète) » par Jana Klein et Stéphane Schoukroun, une nouvelle création, impactée par le fracas du monde - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Train Bleu
© © Christophe Raynaud de Lage Jana Klein et Stéphane Schoukroun dans Notre histoire (se répète)
© Christophe Raynaud de Lage Jana Klein et Stéphane Schoukroun dans Notre histoire (se répète)

Théâtre du Train Bleu / conception, mise en scène et interprétation Jana Klein et Stéphane Schoukroun

Publié le 29 mai 2026 - N° 345

Après Notre Histoire (2020), qui revisitait l’histoire et les mémoires de leur couple mixte, Jana Klein et Stéphane Schoukroun ont fabriqué une nouvelle création, impactée par le fracas du monde. Face aux troubles et aux drames de l’époque, tous deux réaffirment leur ambition de fabriquer du commun, malgré tout.

Une allemande et un juif sépharade : un couple mixte, un couple d’artistes vivant en région parisienne, parents d’une enfant âgée de 9 ans en 2020. C’est alors qu’ils ont créé Notre Histoire, spectacle en forme de chantier identitaire tout en nuances et traits d’humour incisif. Tous deux y auscultent leurs mémoires familiales marquées par l’histoire du XXe siècle, par la Shoah : comment démêler et que transmettre à leur fille, comment assembler tous ces fragments épars… Invités à reprendre ce spectacle, ils se rendent compte que tout a changé. Après les massacres du 7 octobre 2023, la guerre qui a suivi, l’actualité géopolitique, leur spectacle ne peut plus être le même. S’ensuit une totale réécriture, qui expose les frictions et les tensions pour tenter de réparer, en reliant l’intime et le corps social.

Désir de dialogue

Alors que la simplification idéologique fracture la société, que les repères se brouillent, que la post-vérité étend son emprise et que l’antisémitisme explose, leur quête devient une drôle de farce amoureuse, frontale, où « la crise du récit devient le moteur de la dramaturgie ». Convoquant les fantômes, les archives, Siri et Alexa, leur histoire fait face au vertige de sa création, aux tumultes du monde, aux déraillements du présent. Intervenant beaucoup en milieu scolaire, la compagnie (S)-Vrai s’attache depuis ses débuts à tisser un dialogue avec les adolescents, et ce désir de dialogue irrigue leur écriture singulière, ambitieuse, qui télescope les maux du réel et les mots de la fiction, afin de faire émerger des récits communs. Contre la paresse, le fatalisme, la méchanceté, le rejet de l’autre… Est-ce possible ? L’imaginaire du théâtre ouvre des voies inédites.

Agnès Santi

A propos de l'événement

Notre histoire (se répète)
du samedi 4 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Train Bleu
40 rue Paul Saïn, 84000 Avignon

Face A : du 4 au 23 juillet à 20h25, relâche les 10 et 17. Billetterie : www.theatredutrainbleu.fr

Durée : 1h15.

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