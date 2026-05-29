Ce soir, le duo franco-britannique Bert & Nasi vous convie à un drôle de spectacle, ou plutôt à un drôle d’échange réinventé entre artistes et public, dans une veine absurde, drôle, joyeusement délirante.

Tonight. Ce soir et pas un autre soir. Quoiqu’hier et demain, ce fut et ce sera encore tonight. Un soir face au public, et surtout avec le public. C’est en effet un drôle de dialogue qui s’enclenche avec celles et ceux qui ont décidé, ce soir, de venir assister au spectacle, un peu à la manière de certains bouffons au théâtre, qui manient si bien l’absurde à tout va, qui lâchent aussi au détour d’une phrase quelques fulgurances à méditer. Pour la première fois Bertrand Lesca et Bert Nasi écrivent ensemble un texte. Ce qui façonne leur écriture, ce qui déclenche leurs paroles qui bondissent et rebondissent (que nous avons lues, en attendant de les voir sur scène), c’est ce moment très spécial, cet échange si minutieusement défini entre la scène et la salle. Ses infinis possibles. Sa fragilité. Ses attentes. Ses déraillements. Ses intermèdes.

Tonight is the flat one… or not ?

Qui sait ce qui peut advenir ? Le meilleur, ou le pire ? «Tonight is the flat one. Tonight is the pancake. And we love pancakes. » On adore. On se croirait chez les Monty Python. Mine de rien, au fil de délires et digressions qui laissent surgir l’improbable voire l’impossible, toutes sortes de questions affleurent, toutes sortes de rires fusent. Il faut dire que quel que soit le sujet le duo opte pour la légèreté plutôt que pour la gravité. Après le succès de L’Addition, pièce itinérante du Festival d’Avignon 2023 conçue en collaboration avec Tim Etchells, pilier du collectif Forced Entertainment, le duo franco-britannique Bert & Nasi créent ce monologue à deux voix millimétré, qui ne manque pas de célébrer cette étonnante activité humaine : le théâtre, le temps d’une représentation qui n’en est pas vraiment une, qui prend une tournure… étonnante.

Agnès Santi