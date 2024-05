Pour la quatrième édition de son festival L’Offrande musicale, David Fray invite en résidence le corniste Felix Klieser, un des rares musiciens en situation de handicap à faire une carrière internationale.

Après trois années de résidence artistique de Renaud Capuçon, compagnon de route de David Fray dans l’aventure de L’Offrande musicale qui avait participé à un concert de préfiguration en 2020 et revient en formation quatuor avec piano le 12 juillet, Felix Kleiser prend un relais chargé d’une grande force symbolique. Né sans bras, le corniste allemand se fera l’ambassadeur de la cause défendue par David Fray avec son festival singulier : sortir les personnes en situation de handicap de l’invisibilité sociale. Déjà venu en 2022 pour le concert dirigé par Riccardo Muti, il joue le 11, aux côtés du pianiste français et de l’Orchestre de chambre de Paris, des arrangements de pièces vocales de Bach, Vivaldi et Haendel. Pour combattre les préjugés, L’Offrande musicale organise également sa première journée de rencontres, le 6, avec une table ronde sur l’art et le handicap animée par le parrain de l’édition 2024, le généticien Arnold Munnich, et une performance par la danseuse hémiplégique Jeanne Borgel et la harpiste paraplégique Anja Linder.

Violon, voix et pyrotechnie

Outre Renaud Capuçon, le violon est à l’honneur avec Maxim Vengerov pour la soirée d’ouverture, et Daniel Lozakovich le 9, mais aussi dans le concert des Jeunes Talents Classeek avec Elise Bertrand, qui présente une de ses créations. Trois programmes déploient un panorama varié du répertoire vocal, de Broadway avec Natalie Dessay le 30 juin à l’opéra italien par Sonya Yoncheva le 2 juillet. Le 1er le contre-ténor star Jakub Orlinski propose des mélodies polonaises et airs de l’époque baroque, laquelle est mise à l’honneur le 4 par le luth de Thomas Dunford. Le 8, David Fray partage sa passion pour la danse avec un gala des étoiles et solistes de l’Opéra de Paris et de Hambourg. Son désir de faire connaître les beautés de sa région natale s’exprime dans la clôture au Lac de Payolle, en montagne, avec les Music for the Royal Fireworks de Haendel, par Emmanuelle Haim et Le Concert d’Astrée, en plein air et avec pyrotechnie.

Gilles Charlassier