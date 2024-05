Festival Notre-Dame-de-Vie à Mougins poursuit son histoire

La 11ème édition du Festival Notre-Dame-de-Vie, concoctée par l’agence Beau Soir Productions, propose quatre concerts mêlant talents émergents et grands noms de la musique dans la chapelle voisine de la maison que Picasso possédait à Mougins.

L’ouverture avec Kit Armstrong, conçue spécialement pour le festival Notre-Dame-de-Vie, fait écho, avec le Ragtime de Stravinski, dont une édition comportait des dessins de Picasso, au grand peintre qui a vécu ses dernières années à Mougins, dans un programme qui compte des pièces de Mozart, Saint-Saëns, Liszt et Debussy. Le 9 juillet fait se rencontrer les générations, avec les jeunes musiciens du Quatuor Hanson et l’émérite altiste Gérard Caussé dans Mozart, Schumann et Berg. Le lendemain, on retrouve le même état d’esprit : le violoniste Renaud Capuçon et le prometteur Trio Zeliha font redécouvrir une Suite de Korngold, aux côtés de classiques signés Mozart et Beethoven. Enfin la clôture fait venir pour la première fois le Baroque sur la scène de Notre-Dame-de-Vie : accompagnée par Le Consort, la mezzo Adèle Charvet interprète des airs de l’opéra vénitien du settecento que Vivaldi a fait rayonner, et dont on redécouvre la richesse depuis plusieurs décennies.

Gilles Charlassier