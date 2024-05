Les Rencontres Musicales de Vézelay

La 24ème édition des Rencontres s’ouvre avec la première venue à Vézelay de Leonardo Garcia Alarcon dans les Vêpres de la Vierge de Monteverdi et se referme sur les vingt ans de Vox Luminis dans Bach et Zelenka.

Interprète reconnu de la musique du seicento, Leonardo Garcia Alarcon vient pour la première fois à Vézelay avec son ensemble Cappella Mediterranea et le Choeur de chambre de Namur dans les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, trait d’union entre Renaissance et Baroque. Le lendemain, pour leur unique date française de l’été, Daniel Reuss et Cappella Amsterdam font dialoguer, à quatre siècles de distance, les psaumes pénitentiels de Lassus et Pärt. La troisième soirée à la Basilique Marie-Madeleine est confiée à l’ensemble en résidence, Les Métaboles, associé avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigés par Léo Warynski, dans un nouveau programme créé pour Vézelay, autour de la Symphonie de Psaumes de Stravinski. Quant à la clôture, elle célèbre les vingt ans de Vox Luminis avec l’Oratorio de Pâques de Bach et la Missa Paschalis de son contemporain tchèque Zelenka. Parmi la vingtaine de rendez-vous qui touchent à toutes les facettes de l’art vocal, retenons la résurrection d’un oratorio de Ziani par L’Escadron volant de la Reine, préparée à la Cité de la Voix.

Gilles Charlassier