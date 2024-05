La programmation 2024 du Gstaad Menuhin Festival & Academy s’inscrit dans le projet triennal Changement initié en 2023, avec les plus grands solistes internationaux dans pas moins de 65 concerts. Ils sont répartis en plusieurs thématiques articulées autour de la conscience du réchauffement climatique et trouvent un écho singulier dans une nature alpine encore préservée.

Intitulée Transformation, l’édition 2024, la deuxième du projet en trois ans avec lequel Christopher Müller quittera en 2025 la direction artistique du Gstaad Menuhin Festival & Academy, se décline en trois cycles majeurs. Parmi les 11 concerts sous l’intitulé Trans-cendance, Julia Fischer, artiste en résidence en 2024, jouera le Concerto pour violon de Beethoven et les Métamorphoses de Strauss avec la Camerata Salzbourg le 16 juillet et le 18 La Nuit transfigurée de Schönberg en formation sextuor. Le programme de musique de chambre de Sol Gambetta autour de la violoncelliste du XIXème siècle Lisa Cristiani le 2 août et l’Orchestre de chambre de Bâle qui fera redécouvrir le 18 la Symphonie n°5 d’Emilie Mayer, dans un concert qui mettra également à l’affiche la pianiste Hélène Grimaud – autre soliste en résidence du festival – dans le Quatrième Concerto de Beethoven, sont deux des moments clefs des 9 rendez-vous Trans-mission. Des 14 concerts Trans-classics se détache la soirée du 7 qui va du quatuor à cordes à l’électro en passant par le jazz avec le Vision String Quartet et le violoniste et DJ Seth Schwarz. Elle fait partie des quatre propositions Mountain Spirit au cœur de la nature alpine, une nouveauté de 2024.

Musique pour la planète

L’accent sur la conscience écologique s’affirme dans Music for the planet, cycle triennal initié en 2023 par la violoniste Patricia Kopatchinskaja qui propose le concert-performanceTemps et éternité le 10 août, autour du Concerto funèbre que Hartmann composa devant la montée de l’horreur nazie. Auparavant, le 23 juillet, la violoncelliste Anastasia Kobekina fait place à une évocation des beautés de Venise qui traverse les époques, jusqu’à l’actualité menaçante du réchauffement climatique. L’orchestre du festival, l’un des pivots de la programmation de Gstaad, est présent entre autres avec la Gstaad Conducting Academy – cette année sous la direction de Jaap van Zweden et Johannes Schlaefli – qui fête ses dix ans lors d’un concert le 14 août.

Gilles Charlassier