Les Nuits de la Citadelle de Sisteron fêtent leur 69ème édition

La 69ème édition des Nuits de la Citadelle de Sisteron s’articule autour de la musique, en tissant des liens de transmissions intergénérationnelles et en élargissant l’identité pluridisciplinaire du festival avec une soirée de cirque contemporain en clôture.

Venu plusieurs fois à Sisteron entre 1976 et 1983, György Cziffra revit le 25 juillet sous les doigts de Pascal Amoyel dans un hommage intitulé Le pianiste aux 50 doigts, qui retrace la destinée du virtuose hongrois jusqu’à sa fondation du Festival de la Chaise-Dieu, peu avant sa naturalisation française. L’autre biopic de l’édition 2024 est consacré à Simone Veil, incarnée par Cristiana Reali, dans une mise en scène de Pascale Susini où on entend une création musicale de Loïc Le Roux, le 3 août. La transmission intergénérationnelle s’illustre de manière emblématique dans le récital de sonates pour violon et clavecin du Baroque français que donnent, le 6, Théotime Langlois de Swarte et William Christie, quatre jours avant un autre programme de trios pour piano, clarinette et violoncelle avec Eric Le Sage, Paul Meyer et François Salque. Dans son concert Elles du 30 juillet, Youn Sun Nah célèbre les grandes dames du jazz et de la chanson, de Nina Simone à Edith Piaf et Björk.

La danse et la musique

La musique est encore à la source de la danse de Thierry Malandain qui réunit, pour la première fois dans une même soirée, deux pièces du répertoire de son ballet basé à Biarritz lors de l’ouverture du festival : L’Oiseau de feu, sur la partition de Stravinski, et La Pastorale, sur la symphonie de Beethoven. Quant à la clôture, elle fait venir le cirque pour la première fois à la Citadelle avec la compagnie ukrainienne Inshi, dans un spectacle de Roman Khafizov, Rêves, qui, sur les Quatre Saisons de Vivaldi et des musiques traditionnelles de son pays natal, s’affranchit de la guerre.

Gilles Charlassier