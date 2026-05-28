À travers une expérience sonore immersive, Faustine Noguès convoque les fantômes espagnols d’un passé toujours présent. Enquête sensible sur la transmission, l’oubli et la nécessité de se souvenir.

En espagnol, le terme « psicofonía » désigne une pratique consistant à enregistrer le silence des lieux hantés pour en révéler les présences invisibles. Faustine Noguès, née dans une famille de républicains espagnols exilés, se heurte à un phénomène troublant en cherchant à se réapproprier l’histoire de ses ancêtres, victimes de la répression franquiste : une amnésie persistante l’empêche de retenir la moindre information liée à ce passé. La reconquête de l’Histoire suppose de savoir écouter les survivants, prêter l’oreille aux disparus et avancer parmi les spectres. Utilisant la technique du son binaural, système innovant qui donne, au casque, l’illusion d’un espace sonore, Faustine Noguès plonge les spectateurs dans sa propre tête, les associant à sa recherche des récits refoulés et des voix interdites.

Catherine Robert