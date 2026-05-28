Martin Kindermans enquête sur la véritable histoire des enfants volés de la dictature argentine : Valentine Daruty, Marion de Schrooder et Thomas de Fouchécour rappellent l’impératif « nunca más ! »

« Nunca más ! » : plus jamais ça, réclament les Argentins, en souvenir des atrocités commises par la dictature militaire. Parmi ces crimes, des centaines de nouveau-nés furent volés à leurs familles et élevés par d’autres. Telle est l’histoire de Soledad, qui découvre qu’elle fait partie de ces enfants. On est à Buenos Aires en 2009. Soledad et Constanza se retrouvent pour dîner, dix ans après avoir appris la vérité. Pendant toute leur enfance, on leur a fait croire qu’elles étaient sœurs. Mais le père biologique de Constanza est un des officiers responsables de l’enlèvement de Soledad. Peut-on vraiment parler d’amour quand les seconds parents sont responsables de la mort des premiers ? La pièce explore les déchirements internes des enfants volés et suit le parcours de la génération précédente, afin d’essayer d’éclairer les rouages de la mécanique du pire.

Catherine Robert