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mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Mécanique d’une famille » de Martin Kindermans, enquête sur la véritable histoire des enfants volés de la dictature argentine

« Mécanique d’une famille » de Martin Kindermans, enquête sur la véritable histoire des enfants volés de la dictature argentine - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon off. L'Oriflamme
©Valentine Daruty et Marion de Schrooder dans Mécanique d’une famille. © Madeleine Daruty
Valentine Daruty et Marion de Schrooder dans Mécanique d’une famille. © Madeleine Daruty

L’Oriflamme / texte et mise en scène de Martin Kindermans

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Martin Kindermans enquête sur la véritable histoire des enfants volés de la dictature argentine : Valentine Daruty, Marion de Schrooder et Thomas de Fouchécour rappellent l’impératif  « nunca más ! »

« Nunca más ! » : plus jamais ça, réclament les Argentins, en souvenir des atrocités commises par la dictature militaire. Parmi ces crimes, des centaines de nouveau-nés furent volés à leurs familles et élevés par d’autres. Telle est l’histoire de Soledad, qui découvre qu’elle fait partie de ces enfants. On est à Buenos Aires en 2009. Soledad et Constanza se retrouvent pour dîner, dix ans après avoir appris la vérité. Pendant toute leur enfance, on leur a fait croire qu’elles étaient sœurs. Mais le père biologique de Constanza est un des officiers responsables de l’enlèvement de Soledad. Peut-on vraiment parler d’amour quand les seconds parents sont responsables de la mort des premiers ? La pièce explore les déchirements internes des enfants volés et suit le parcours de la génération précédente, afin d’essayer d’éclairer les rouages de la mécanique du pire.

 

Catherine Robert

A propos de l'événement

Mécanique d’une famille
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon off. L'Oriflamme
3 -5, rue du Portail Matheron, 84000 Avignon

à 17h35, relâche les 9, 16 et 23 juillet. Tél. : 04 88 61 17 75. Durée : 1h10. A partir de 12 ans.

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