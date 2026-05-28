« La Mouette express » : La compagnie IVA revisite La Mouette.

En 2051, les acteurs ont été remplacés par des hologrammes. Une professeure de théâtre propose à ses deux meilleurs élèves de jouer La Mouette en chair et en os. Dystopie et leçon de résistance !

Nathalie Conio réunit Ishtvan Shadri et Alena Konstantinova, deux jeunes comédiens talentueux de l’école russe, la chanteuse Maroussia Thauvin et le pianiste Marius T., et interroge avec eux le devenir du théâtre face à l’émergence de l’IA. En 2051, les acteurs ont disparu au profit d’avatars virtuels et le spectacle vivant est interdit. Dans un petit théâtre avignonnais, au cœur d’un festival devenu marché aux images, la résistance s’organise, et ces modernes partisans décident de monter La Mouette. Nina, Arkadina, Treplev, Trigorine et les autres renaissent et ressuscitent « l’âme oubliée des temps anciens ». Décor minimaliste, musique baroque et mise en scène simple et poétique se mettent au service du texte, prouvant que les pires cauchemars ne peuvent pas empêcher la joie de jouer : « quand je pense à ma vocation, dit Nina, la vie ne me fait plus peur ».

Catherine Robert