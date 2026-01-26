Pour son deuxième programme à la tête de l’ONJ, Sylvaine Hélary compose une relecture originale de La Planète sauvage.

C’est une histoire qui remonte au début des années 1970. La Planète sauvage, un conte philosophique aux allures de science-fiction librement inspirée du roman français Oms en série de Stefan Wul, deviendra un grand classique du film d’animation, salué d’un prix spécial au festival de Cannes en 1973. Sur la planète Ygam cohabitent deux peuples : les Draags, géants de douze mètres de haut, au sommet de leur développement technologique, et les minuscules Oms, que les Draags traitent au mieux comme des animaux familiers, au pire comme de la vermine, pour ceux restés « sauvages ». Graphisme signé Topor et bande originale réalisée par Alain Goraguer, pianiste majuscule et arrangeur majeur.

Au-delà du simple ciné-concert

« J’ai vu ce film adolescente. Pour cette bande originale, Alain Goraguer décline trois thématiques, avec beaucoup de flûtes. À partir des scores originaux, nous avons composé notre version avec un metteur en scène dramaturge, un vidéaste et une scénographe. » Aux côtés du pianiste Antonin Rayon, la flûtiste et cheffe d’orchestre Sylvaine Hélary n’entend pas proposer un ciné-concert classique, à l’image du scénario reconfiguré à cet effet – on vous laisse le découvrir –, mais repartir de cette B.O. aux frontières du funk et du jazz pour la projeter dans l’actualité en injectant des éléments contemporains, comme l’intervention d’instruments électroniques. À la clef un spectacle immersif, entre rêve et réinvention.

Jacques Denis