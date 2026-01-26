Annie and The Caldwells et Isaiah Collier éblouiront le Chatelet.

Entre une famille dédiée à la soul, celle Annie and The Caldwells, et un saxophoniste coltranien, Isaiah Collier, cette double soirée promet de faire décoller les mélomanes passionnés.

Nul doute que cette soirée marquera les esprits. D’une part, c’est le groupe puissamment soul d’Annie and the Caldwells qui fera bouger le public du Châtelet. C’est une famille qui est ainsi à l’honneur. Tous musiciens, ils ont pris le temps d’enregistrer leur premier disque qui a séduit la presse musicale l’année dernière. Nous les attendions impatiemment. Si à l’origine le groupe plongeait dans les racines du Gospel, il est aujourd’hui gorgé de funk et de soul, parce qu’une nouvelle génération est venue. La matriarche possède un charisme magnétique qu’elle a puisé chez les Staples Singers dont elle faisait partie. Elle confirme ici être la plus grande chanteuse du genre. Puis, c’est le saxophoniste prodige Isaiah Collier qui d’un son brûlant et étonnamment contemporain revisite l’œuvre de John Coltrane, avec des musiciens d’exception. Il nous rappelle à quel point la légende du jazz était visionnaire. Le saxophoniste et multi-instrumentiste rend un hommage reconnaissant et spirituel à celui qui fut à la fois explorateur de sons, roi de l’improvisation et avant-gardiste notoire.

Philippe Deneuve