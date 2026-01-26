Le Festival Au Fil Des Voix se poursuit en février

La dix-neuvième édition du festival Au Fil Des Voix se poursuit en février, avec des voix de tous horizons – Europe, Colombie, La Réunion, La Martinique…

C’est au prisme d’une ouverture à toutes les musiques qu’il faut apprécier la programmation de ce festival. Emblématique de cette démarche, Combo Effectivo, un labo musical transatlantique qui réunit musiciens européens et colombiens pour une musique qui se joue des frontières esthétiques (le 17 février). Pareilles intentions qualifient Bonbon Vodou (le 11 février), un quintette soudé autour de la chanteuse réunionnaise Orianne Lacaille et du guitariste Jerm Boucris, pour une création hybride qui ne manque pas de piquant, comme le prédit le titre de leur disque Piment Piment. C’est aussi entre transe et chansons qu’évolue depuis bien longtemps David Walters (le 13 février), lui aussi avec un album tout neuf dans ses bagages : Ti Love, tout un programme en guise de soirée de clôture, qui se poursuivra avec la transe afrosonique de KOG Soundsystem, puis Tribeqa et ses effusions afro-jazz. Ça promet bien des délires…

Jacques Denis