L’harmoniciste Jean-Jacques Milteau souffle un nouveau projet soul

Avec son nouveau projet intitulé Soul Mates, Jean-Jacques Milteau confirme son attachement à la soul music.

Disque après disque, l’harmoniciste construit un parcours singulier dans le paysage hexagonal. Jean-Jacques Milteau souffle ainsi depuis des dizaines d’années, non sans y apporter une touche personnelle, s’inscrivant ainsi dans le sillon du blues synonyme des bons temps qui roulent. C’est encore le cas avec son nouvel album, qui convie Michael Robinson, chanteur gospel soul parfaitement raccord avec ses intuitions. À leur côté, un trio basse-guitare-percussions tout autant au diapason de celui qui publiait dès 2008 une érudite Soul Conversation suivie de Considerations, où figurait déjà le chanteur de Chicago. De quoi placer ce rendez-vous sous les meilleurs augures.

Jacques Denis