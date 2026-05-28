La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

Marcial Di Fonzo Bo choisit avec « Au bon pasteur, peines mineures (2) » de parler de la maltraitance d’adolescentes placées dans des établissements de détention pour mineures

Marcial Di Fonzo Bo choisit avec « Au bon pasteur, peines mineures (2) » de parler de la maltraitance d’adolescentes placées dans des établissements de détention pour mineures - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Manufacture - L’Extra
©Inès Quaireau dans Au Bon Pasteur – Peines mineures (2). © Pascal Gely
Inès Quaireau dans Au Bon Pasteur – Peines mineures (2). © Pascal Gely

La Manufacture - L’Extra / texte Sonia Chiambretto / mise en scène Marcial Di Fonzo Bo

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

La jeune comédienne Inès Quaireau dit la maltraitance d’adolescentes placées dans des établissements de détention pour mineures. Un kaléidoscope de fragments de vies bouleversant.

Il y a des filles d’hier, qui vivent leur adolescence dans les années 1950, et des filles d’aujourd’hui. Toutes voudraient s’affranchir des autorités familiales et judiciaires qui les ont enfermées. Sous la direction inspirée de Marcial Di Fonzo Bo, Inès Quaireau se lance avec enthousiasme et justesse dans le texte-kaléidoscope de Sonia Chiambretto. Croisant matière documentaire – Le Bon Pasteur désigna des institutions religieuses pour jeunes filles –, repères historiques et fragments de vies brisées, Au Bon Pasteur – Peines mineures (2) avance entre intime et universel, concret et imaginaire. Les voix que la jeune comédienne porte avec force interpellent nos consciences. Elles nous ouvrent les portes du quotidien tantôt dur, tantôt tendre, de jeunes filles que l’on traite comme des délinquantes, en oubliant qu’elles ne sont pas encore totalement sorties de l’enfance.

 

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Au bon pasteur, peines mineures (2)
du samedi 4 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026
Avignon Off. La Manufacture - L’Extra
1 route de Montfavet, 84000 Avignon

à 11h35. Relâche le 9 juillet. Tél : 04 90 85 12 71. Durée : 50 minutes.

 

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

Maxime Potard met en scène « Danser dans mon petit salon sans me poser de question », un solo de poésie documentaire autour de la notion de virilité - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Halles
Avignon / 2026 - Théâtre - Gros Plan

Maxime Potard met en scène « Danser dans mon petit salon sans me poser de question », un solo de poésie documentaire autour de la notion de virilité

C’est dans le jardin du Théâtre des Halles [...]

 Maxime Potard met en scène « Danser dans mon petit salon sans me poser de question », un solo de poésie documentaire autour de la notion de virilité - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Halles
x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

« Pour l’expansion des possibles dans ma sexualité - club P.E.P.S. » de ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire