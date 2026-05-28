La jeune comédienne Inès Quaireau dit la maltraitance d’adolescentes placées dans des établissements de détention pour mineures. Un kaléidoscope de fragments de vies bouleversant.

Il y a des filles d’hier, qui vivent leur adolescence dans les années 1950, et des filles d’aujourd’hui. Toutes voudraient s’affranchir des autorités familiales et judiciaires qui les ont enfermées. Sous la direction inspirée de Marcial Di Fonzo Bo, Inès Quaireau se lance avec enthousiasme et justesse dans le texte-kaléidoscope de Sonia Chiambretto. Croisant matière documentaire – Le Bon Pasteur désigna des institutions religieuses pour jeunes filles –, repères historiques et fragments de vies brisées, Au Bon Pasteur – Peines mineures (2) avance entre intime et universel, concret et imaginaire. Les voix que la jeune comédienne porte avec force interpellent nos consciences. Elles nous ouvrent les portes du quotidien tantôt dur, tantôt tendre, de jeunes filles que l’on traite comme des délinquantes, en oubliant qu’elles ne sont pas encore totalement sorties de l’enfance.

Manuel Piolat Soleymat