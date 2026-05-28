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N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Dans « L’Opium réside dans le pixel », Baptiste Dezerces explore la vie intérieure des joueurs de jeu vidéo

Dans « L’Opium réside dans le pixel », Baptiste Dezerces explore la vie intérieure des joueurs de jeu vidéo - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Scierie
©Baptiste Dezerces dans L'Opium réside dans le pixel. © DR
Baptiste Dezerces dans L'Opium réside dans le pixel. © DR

La Scierie / texte et mise en scène de Baptiste Dezerces

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Baptiste Dezerces explore la vie intérieure des joueurs de jeu vidéo et propose de rompre avec leur image caricaturale de geeks asociaux tout en interrogeant les interférences entre fiction et réalité.

« Je suis joueur, et je suis acteur. La notion de jeu est primordiale dans ma vie. Il existe une parenté forte entre l’interprétation d’un rôle au théâtre et la prise de contrôle d’un personnage de jeu. Cette réflexion a été mon point de départ. », dit Baptiste Dezerces qui se glisse, dans ce spectacle, dans la peau de trois personnages masculins se réfugiant dans les jeux vidéo pour fuir la réalité. Plutôt que d’adopter la posture condescendante de ceux qui ne comprennent pas la passion contemporaine pour la virtualité, le comédien montre que l’attractivité de ces activités est liée aux « expériences enrichissantes, cohérentes et de plus en plus immersives » qu’ils proposent. « À quel moment l’expérience de l’imaginaire devient-elle préférable à l’expérience réelle ; que se passe-t-il quand la fiction interfère avec notre propre existence ? » : avant de juger, il faut comprendre.

 

Catherine Robert

A propos de l'événement

L'Opium réside dans le pixel
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Scierie
15, boulevard du quai Saint-Lazare, 84000 Avignon

à 12h, relâche les 8, 15 et 22 juillet. Tél. : 04 84 51 09 11. Durée : 1h05.

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