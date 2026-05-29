L’auteur et metteur en scène belge Victor Pestanes fait du Petit Poucet une fiction documentaire aux allures de cabaret. Son héros apprend à devenir grand dans la nuit bruxelloise des années 1990.

De la fameuse version de Charles Perrault à celle de Victor Pestanes, le héros du conte Le Petit Poucet a bien changé. Déjà, il n’a plus le même nom : il n’est plus que « Poucet », ce qui laisse à entendre qu’il a déjà perdu une partie au moins de son enfance lorsque la fable contemporaine commence. Celle-ci s’ancre non plus dans une forêt mais dans une ville à une époque précise : Bruxelles, le 21 juin 1991. Né dans la capitale belge, où il vit avec sa famille dans une maison de briques coincée entre le Canal de la Senne et la Gare du Nord, Poucet fête ses 17 ans dehors. Il vient de se faire mettre à la porte et entame une errance au cœur des violences de la ville, « de ses silences, ses angles morts, sa manière narquoise d’abandonner les enfants puis de s’effrayer de ce qu’ils deviennent ».

Thriller à hauteur d’ado

Fruit d’une écriture personnelle au long cours – il en a posé les bases à l’âge de 16 ans et en a 20 aujourd’hui –, Poucet est pour Victor Pestanes une façon de dire quelque chose de son adolescence queer dans les milieux interlopes de la nuit bruxelloise. C’est aussi, explique-t-il, une manière de « comprendre ce qui a rendu possible » ce qu’il a vécu : « les corps trop jeunes, les fêtes trop longues, les violences qu’on maquille en désir, en liberté ou en accident ». Autour d’un Poucet incarné par une personne du public, une dizaine d’interprètes de PLATO, collectif d’artistes émergents et pluridisciplinaires, donnent forme à une traversée faite de 38 rencontres avec divers personnages : victimes disparues, témoins défaillants ou encore bourreaux potentiels, qui « dessinent la cartographie de faits divers non élucidés » relatifs à l’existence d’un réseau pédocriminel mis à jour par le procès Dutroux-Nihoul en 2004. Entre conte, thriller et pièce documentaire, Poucet brouille les frontières des genres pour se frayer un chemin vers la vérité.

Anaïs Heluin