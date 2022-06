Pierre Notte met en scène la farce monstre et naturaliste de Muriel Gaudin Un Certain Penchant pour la cruauté

Peut-on accueillir l’autre, l’accepter, sans contrepartie ? C’est l’une des questions que pose l’autrice et comédienne Muriel Gaudin dans Un Certain Penchant pour la cruauté, une « comédie familiale et sociale qui se rit de nos contradictions et de nos préjugés enfouis ».

Tout cela n’aurait pu être qu’une fête, qu’une célébration du partage, de la générosité, de l’engagement, qu’une victoire de l’altruisme et de la tolérance. Mais l’arrivée de Malik, un mineur isolé venu d’Afrique, dans le foyer d’Elsa, de son mari Christophe et de leur fille Ninon, va révéler les hypocrisies et les contradictions de chacun. « Le mélange des cultures est-il un troc, interroge Muriel Gaudin : je t’accueille sous mon toit, je te nourris, je te donne la marche à suivre pour t’intégrer, je te suis essentielle et toi, en échange, tu me donnes toute ta gratitude et l’assurance du bien que je fais ? » Mise en scène par Pierre Notte, Un Certain Penchant pour la cruauté est une « farce monstre et naturaliste (…) ponctuée de folies et de fantaisie grinçantes ».

Manuel Piolat Soleymat