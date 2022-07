À la ligne, voyage au cœur de l’usine avec Joseph Ponthus

Katja Hunsinger, du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient, adapte et met en scène le premier roman de Joseph Ponthus, À la ligne. Une plongée en vers libres dans l’univers violent mais aussi fascinant de l’usine, qu’elle interprète avec une belle sobriété avec le comédien Julien Chavrial.

En se mettant elle-même en scène dans son adaptation de À la ligne de Joseph Ponthus, Katja Hunsinger expose d’emblée sa relation à ce texte écrit à la première personne, pour témoigner d’une expérience réelle en usine. Pas question pour elle d’incarner le narrateur du récit, qui se confond avec l’auteur : un intellectuel contraint de travailler comme intérimaire, et d’accepter tous les travaux d’usine qu’on lui propose. Le parti-pris de la comédienne et metteure en scène est d’autant plus clair que pour porter ce témoignage, elle se fait accompagner d’un comédien, Julien Chavrial, membre comme elle du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient. En se partageant ainsi les mots de l’auteur, les deux artistes trouvent également une manière de transposer au théâtre la forme singulière d’À la ligne, écrit en vers libres, sans la moindre ponctuation. Autant que ce qui est dit par Joseph Ponthus de la vie rude, souvent violente mais aussi fascinante de l’usine, c’est à la manière dont est relatée cette réalité que s’intéresse le duo. Très sobre, conçue pour pouvoir se déployer dans tous types d’espaces, leur partition donne à entendre une langue singulière, et laisse à l’imagination du spectateur le soin de se représenter conserveries de poissons et abattoirs.

Apollinaire à l’usine

Sur leur plateau nu, Katja Hunsinger et Julien Chavrial se passent la parole comme deux ouvriers se passent une cagette de bulots ou de crevettes pendant huit heures d’affilée, ou se succèdent pour nettoyer un abattoir. Interchangeables, sans identités propres, ils décrivent des tâches que la répétition et l’isolement du reste de la ligne de production rendent absurdes. Marchant, courant ou reproduisant longtemps un même geste simple, ils disent aussi les pensées qui occupent l’ouvrier. Ils font ainsi honneur à l’un des grands intérêts du roman : sa manière d’entremêler complètement les mots du travail manuel et ceux de la littérature. Car en triant ses fruits de mer, en égouttant du tofu ou en passant le karcher sur les pis de vaches tout juste abattues, le narrateur d’À la ligne convoque mentalement des œuvres qui lui sont chères. Apollinaire, Cendrars, Aragon sont ses compagnons de travail, ceux qui lui permettent de résister à l’anéantissement qui le guette. Dans leur adaptation, Katja Hunsinger et Julien Chavrial ont la grande délicatesse de ne pas ajouter de misérabilisme là où il n’y en a pas chez l’auteur : c’est tout un monde qui nous est donné à approcher, avec ses grandes horreurs et ses petites beautés.

Anaïs Heluin