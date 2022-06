La programmation On (y) danse aussi l’été ! des Hivernales explore toute la richesse de la création chorégraphique au féminin.

Qu’elle exprime la puissance, la rébellion ou l’intime, la création féminine avec cinq propositions sur sept est plus que largement représentée cet été aux Hivernales. FORCES de Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître (13h15) fusionne trois corps, le son et la lumière pour un rituel tellurique, une métamorphose émancipatrice qui célèbre le pouvoir du vivant. S’il est également question d’urgence de vivre dans Starving Dingoes de Léa Tirabasso (19h) c’est pour mieux nous rappeler que comme l’écrit Michel Foucault le point ultime de la chute d’un homme est son premier matin. Dans une course désespérée, cinq danseurs et danseuses unis par l’implacable nécessité de rester ensemble retrouvent la liberté, la poésie, la brutalité et la violence de l’enfance.

À l’origine du mouvement

Flamenca, hip hop, ou contemporaine, les trois autres chorégraphes sondent les origines de leur danse. Passée par le Cap Vert, les Antilles et l’Espagne, la bailaora Ana Pérez entreprend avec Répercussions (10h) un voyage dans ce puzzle culturel pour mieux comprendre ce qui a façonné tant ses mouvements que son identité. « Avec une grande technicité et un feu intérieur qui l’emmène dans un état proche de la transe », elle rythme ses souvenirs de son pied frappant la scène. Pour Underdogs (15h), Anne Nguyen revient aux sources du hip hop qui « puise ses inspirations dans les postures, les gestes et les énergies des personnages des clubs et des rues populaires de l’Amérique des années 1970 ». Puisque les danseurs urbains se nourrissent de ce qui questionne les normes, des gestes de transgression qu’ils observent et transforment en actes créatifs, que disent de l’identité de ses trois interprètes les mouvements qu’ils se sont choisis ? Et au-delà, « dans quelle mesure l’énergie explosive de leurs corps s’ancre-t-elle dans la nature rebelle des mouvements populaires pour la cause des underdogs, des laissés-pour-compte de notre société » ? Quant à Ruth Childs, c’est aux mélodies de son enfance, de Beethoven à Tchaïkovski, qu’elle se réfère avec Fantasia (21h, jusqu’au 16 juillet), pour mieux remonter le fil de sa mémoire chorégraphique.

Delphine Baffour