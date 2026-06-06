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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Plongée dans la littérature de Fernando Pessoa par le fado dans « Pessoa et ses autres » de Jean Pétrement

Plongée dans la littérature de Fernando Pessoa par le fado dans « Pessoa et ses autres » de Jean Pétrement - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon off. La Nouvelle Étincelle
©Légende : Pessoa et ses autres mise en scène Jean Pétrement Crédit : Lucile Pétrement
Légende : Pessoa et ses autres mise en scène Jean Pétrement Crédit : Lucile Pétrement

La Nouvelle Étincelle / texte Fernando Pessoa / chant Bevinda / mise en scène Jean Pétrement

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Avec Pessoa et ses autres, la Compagnie Bacchus fait résonner les multiples vies d’une grande figure de la littérature portugaise avec la mélancolie nostalgique du fado, par la voix de Bévinda.

Pessoa avait un nom prémonitoire, qui signifie personne en portugais. L’écrivain a élaboré son œuvre sous différents pseudonymes, chacun ayant son identité littéraire, voire sa langue, l’anglais entre autres. Son sensualisme dépasse les limites de la subjectivité unique, et l’auteur disait lui-même « je porte en moi tous les rêves du monde ». Née en 1961, Bévinda avait enregistré en 1997 un disque inspiré par la pluralité des visages de Pessoa. Elle y revient avec la Compagnie Bacchus, sous la forme d’une déambulation littéraire et musicale à travers Lisbonne, la ville où a vécu cette figure de la modernité poétique, et ses écrits, dont la correspondance amoureuse qu’il a entretenu avec Ofélia Queiroz. Aux côtés des comédiens Gilles Clément et Jean Pétrement, qui met en scène le spectacle, la chanteuse franco-portugaise prolonge « l’intranquilité » de Pessoa, en mêlant aux mots du poète le mélange singulier de mélancolie et de nostalgie que les Portugais appellent saudade et qui fait la saveur inimitable du fado.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Pessoa et ses autres
du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
Avignon off. La Nouvelle Étincelle
14 place des Études, 84000 Avignon

Les 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 24 juillet à 21h30. Tél. : 04 90 85 43 91. Durée : 1h20.

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