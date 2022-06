Antoine Oppenheim met en scène Chasser les fantômes d’Hakim Bah, exploration de la question des couples « mixtes »

Elle est blanche et française, lui est noir et africain. Comment vivent ces couples dits « mixtes » ? Chasser les fantômes explore la question sous la plume d’Hakim Bah.

Il faut certainement en chasser, se dit-on, des fantômes, des préjugés, des repères trop bien ancrés. L’histoire d’un couple mixte ressemble-t-elle aux autres ? La question a rarement été traitée au théâtre. Pour y répondre, Hakim Bah a d’abord rencontré de tels couples et a écouté leurs expériences. Puis il a placé son écriture à l’épreuve du plateau, des interprètes Sophie Cattani et Nelson-Rafaell Madel. Ce sont Roxane et Marco qui se retrouvent en France. Derrière eux, à deux mètres de hauteur, un batteur, Damien Ravnich, rythme en direct les trajectoires de leur histoire et la parole syncopée d’Hakim Bah.

Eric Demey