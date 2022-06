The Lulu Projekt, un spectacle aux airs de fantaisie poétique et d’épopée universelle

Créatrice, en 2004, de la Compagnie Oblique, Cécile Arthus « s’intéresse aux êtres quotidiens pour mieux penser la société ». La metteuse en scène présente The Lulu Projekt, une pièce de Magali Mougel qui explore la métamorphose d’un adolescent mis au ban de la normalité sociale.

Lulu vit dans une tour au milieu des champs, aux côtés d’une mère qui voudrait qu’il soit autrement et d’une sœur idolâtrée par sa mère. Son rêve est de devenir une star de la musique ou de partir à la conquête des étoiles. Mais le quotidien de cet adolescent le ramène à une réalité moins glorieuse. En compagnie de Moritz, un copain malvoyant, Lulu s’invente un monde à la mesure de son imaginaire… Mis en scène par Cécile Arthus, ce récit initiatique (pour tous publics à partir de 13 ans) explore les territoires du jeu, de la musique et de la danse. Accompagné de chansons de Nina Hagen, des Sex Pistols ou de Nirvana, The Lulu Projekt prend des airs de fantaisie poétique, d’épopée universelle visant à faire naître des espaces « de questionnements singuliers, décalés, exigeants, ouverts à tous ».

Manuel Piolat Soleymat