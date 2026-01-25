Reprise de l’opéra de John Adams dans la mise en scène inventive de Valentina Carrasco, avec les stars Thomas Hampson et Renée Fleming pour camper le couple présidentiel américain.

Jalon important de l’art lyrique à la fin du xxe siècle, Nixon in China (1987) faisait entrer l’histoire immédiate à l’opéra. Valentina Carrasco signe une mise en scène intelligente, qui produit des images fortes, telles ces tables de ping-pong qui envahissent la scène (excellente utilisation du chœur) ou l’improbable rencontre de Pat Nixon, idéalement interprétée par Renée Fleming, et d’un dragon de parade. Le baryton Thomas Hampson, Richard Nixon plus vrai que nature, et le ténor John Matthhew Myers, imposant Mao Zedong, sont de nouveau de l’aventure. Dans la fosse, Kent Nagano devrait faire entendre toute la mécanique, les couleurs et les clins d’œil de la partition de John Adams.

Jean-Guillaume Lebrun