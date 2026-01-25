À la tête de l’Orchestre national de France, Célia Cafiero dirige Roméo et Juliette de Gounod. Une version participative pour jeune public avec l’Orchestre Victor Hugo est également présentée pendant une dizaine de jours avant le concert.

Créé en 1867, sept ans après Faust, Roméo et Juliette est l’autre grand succès lyrique de Gounod, avec pour les deux amants de Vérone quelques-uns des airs les plus connus du répertoire – la valse de Juliette, « Je veux vivre »,« Ange adorable » et la cavatine de Roméo, « Ah ! Lève toi soleil ». Autour de la colorature Kathryn Lewek et du ténor Charles Castronovo dans les deux rôles-titres, la distribution vocale réunit quelques habitués des salles françaises, tels Éléonore Pancrazi et Philippe-Nicolas Martin pour les emplois de caractère Stéphano et Mercutio, mais aussi deux ténors montants de la nouvelle génération : Benvolio revient au délicat Abel Zamora, et le vaillant Léo Vermot-Desroches interprète Tybalt. Johanna Boyé met en scène une adaptation participative de cet opéra emblématique du Romantisme français, dans un arrangement de Jean-François Verdier.

Gilles Charlassier