Kamilya Jubran et Sylvain Cathala

Plus de dix ans après leur rencontre la oudiste Kamilya Jubran et le saxophoniste Sylvain Cathala posent sur disque leur vision du monde de la musique improvisée.

Sur la pochette du disque, ils sont dos à dos, autour d’un arbre. C’est pourtant bien ensemble que la native de Galilée et le Français ont façonné le répertoire d’About, une histoire écrite au fil du temps mais qui s’inscrit au cœur de l’instant présent. Au centre des enjeux, nulle affaire d’ego trip, un désir réciproque de s’ouvrir à l’autre sans renier ce qui fonde sa singularité. Pour faire circuler leurs idées, ils peuvent compter sur une rythmique aussi solide que souple, au diapason d’une bande-son où les mots et les notes inventent une autre grammaire. Le batteur Christophe Lavergne, un toucher qui peut se faire frappe, et la contrebassiste Sarah Murcia, par ailleurs véritable alter ego de Kamilya Jubran, ne sont pas pour rien dans la réussite d’un projet dont l’objectif consiste, entre les lignes, à ne pas trouver le dénominateur commun, mais bien à prouver que l’apparente différence est bel et bien une chance.

Jacques Denis