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N°346
septembre 2026
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Jazz - Agenda

Kamilya Jubran et Sylvain Cathala, la rencontre de deux musiciennes créatives

Kamilya Jubran et Sylvain Cathala, la rencontre de deux musiciennes créatives - Critique sortie Jazz Les Lilas Le Triton
©Kamilya Jubran et Sylvain Cathala, la rencontre de deux musiciennes créatives. © Eliot Dumont
Kamilya Jubran et Sylvain Cathala, la rencontre de deux musiciennes créatives. © Eliot Dumont

Le Triton

Publié le 24 septembre 2026 - N° 347

Plus de dix ans après leur rencontre la oudiste Kamilya Jubran et le saxophoniste Sylvain Cathala posent sur disque leur vision du monde de la musique improvisée.

Sur la pochette du disque, ils sont dos à dos, autour d’un arbre. C’est pourtant bien ensemble que la native de Galilée et le Français ont façonné le répertoire d’About, une histoire écrite au fil du temps mais qui s’inscrit au cœur de l’instant présent. Au centre des enjeux, nulle affaire d’ego trip, un désir réciproque de s’ouvrir à l’autre sans renier ce qui fonde sa singularité. Pour faire circuler leurs idées, ils peuvent compter sur une rythmique aussi solide que souple, au diapason d’une bande-son où les mots et les notes inventent une autre grammaire. Le batteur Christophe Lavergne, un toucher qui peut se faire frappe, et la contrebassiste Sarah Murcia, par ailleurs véritable alter ego de Kamilya Jubran, ne sont pas pour rien dans la réussite d’un projet dont l’objectif consiste, entre les lignes, à ne pas trouver le dénominateur commun, mais bien à prouver que l’apparente différence est bel et bien une chance.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Kamilya Jubran et Sylvain Cathala
du samedi 16 octobre 2027 au samedi 16 octobre 2027
Le Triton
11Bis rue du Coq Français, 93260 Les Lilas

à 20h30. Tél. : 01 49 72 83 13. https://letriton.com/

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