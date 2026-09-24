Flore Benguigui and The Sensible Notes

La chanteuse Flore Benguigui défend une approche décomplexée et joyeuse du jazz des années 30, en l’irriguant de sons modernes.

Après une première vie au sein du groupe L’Impératrice, Flore Benguigui revient à ses anciennes amours, le jazz des années 1930 à 1960, qu’elle façonne par des synthés analogiques. En résidence pendant plus de dix ans au Baiser Salé, elle sait convaincre tous les publics. Sur scène, l’improvisation jubilatoire et les prises de risque sont monnaie courante. Combattant l’idée reçue selon laquelle le jazz serait réservé à une élite, Flore Benguigui fait dialoguer les époques en les rendant contemporaines et accessibles. Pour son trio, chaque concert est un moment d’épanouissement collectif où l’on pourra entendre, par exemple, un standard revisité aux synthés ou à l’aide d’un vocoder personnalisé. La joie est palpable dans cette musique festive, où les imperfections sont source d’amusement et de création.

Philippe Deneuve