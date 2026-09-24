En trois soirs inédits, le label culte montre toute la diversité de son catalogue depuis 1986 et prévoit des surprises.

Timeline est un format de concerts imaginé par Juliette Poitrenaud. Pendant trois soirs, un artiste s’empare du Sunset pour évoquer trois moments de sa carrière : le passé, le présent, le futur. Cet automne, pour la première fois, c’est une maison de disques qui sera mise à l’honneur : Label Bleu, qui fête ses 40 ans. Réputé pour son soutien indéfectible à la création, la structure a toujours été, au fil des générations, une maison de confiance pour des musiciens avant-gardistes comme Michel Portal, Henri Texier, Daniel Humair ou Marc Ducret…. Le 22 octobre, vous pourrez découvrir le nouveau projet de l’intrépide flûtiste Jocelyn Mienniel, soit la rencontre entre le punk-jazz habité de la prometteuse Louise Knobil, le jeu théâtral de Roberto Negro et les percussions d’Edward Perraud. Le lendemain, le tromboniste et compositeur Daniel Zimmermann présentera son dernier album avec un quartet hors norme. Enfin, le samedi, Bojan Z rejouera son album « Solobsession » 25 ans après sa sortie, avec un invité mystère…

Philippe Deneuve