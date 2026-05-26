Sur la côte d’Azur en mode estival, bercé par la beauté de la Méditerranée, Jazz à Juan propose une programmation de haut vol toujours ouverte aux cousines voisines.

« La programmation 2026 a été pensée dans la tradition et le respect du jazz avec de grands noms comme Marcus Miller, et poursuit sa volonté d’ouverture avec des soirées tournées vers le blues funk de Keziah Jones, la musique du monde de Goran Bregović ou l’électro de Morcheeba. » L’avant-propos se veut explicite pour l’historique rendez-vous sur la pinède Gould. En matière de jazz, à noter la présence de China Moses qui s’associe à José James pour revisiter le totémique I Want You de Marvin Gaye (le 9), la journée du 14 dédiée aux premières fois à Juan (le Banksia Trio, la chanteuse Laura Anglade), The Fearless Flyers (le 16), supergroupe tendance jazz musclé, la chanteuse Samara Joy suivie de Marcus Miller pour célébrer Miles (le 17), tout comme le lendemain Erik Truffaz s’associe à Antonio Lizana pour s’inspirer des fameux Sketches Of Spain, tandis que Thomas Dutronc réunit un parterre d’amis (Eric Legnini, Thomas Bramerie, Stéphane Belmondo…) pour parcourir certaines des grandes plages du jazz.

Jacques Denis