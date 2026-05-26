31ème édition du festival Les Suds à Arles

À Arles, le festival Les Suds célèbre les musiques voyageuses aux influences multiples et chemins de traverse.

Outre les concerts gratuits en matinée, les siestes musicales et les apéros déconcertants en place publique, il ne faudra pas manquer les moments précieux, dans des cadres idoines en début de soirée. Notamment Sandra Carasco accompagnée de David de Arahal (le 15), le duo le plus en vue du paysage flamenco, et la paire franco-iranienne Mahsa Vahdat et Shadi Fathi (le 18). Ensuite, place aux concerts dans l’écrin magique du théâtre antique : à retenir la création autour des sources du raï de Sofiane Saidi avec Camélia Jordana en invitée (le 15), L’Antidote, qui réunit Bijan Chemirani, Rami Khalifé, Redi Hasa, trois improvisateurs méditerranéens (le 17) ou encore l’irradiant saxophoniste Jowee Omicil pour un jazz créolisé à souhait (le 18). Et pour finir, avant de se coucher, les nuits inclinent à se bouger, avec la redoutable tombeuse de maux Uzi Freyja (le 16) ou le percutant Papatef, qui malaxe les rythmes (le 18).

Jacques Denis