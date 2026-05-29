Dans Panaris, Lotus Guibot et Maud Sauvage regardent leur amitié au prisme de La Distinction de Pierre Bourdieu. Sommes-nous condamnés à reproduire les schémas sociaux hérités ou peut-on espérer s’en émanciper ?

Comme son titre l’indique, c’est par un doigt infecté que s’ouvre Panaris. Dans cette pièce qui marque la création de la compagnie GR21 par Lotus Guibaud et Maud Sauvage, ce détail provoque de vastes questions d’ordre sociologique. Lorsque l’un d’entre eux débarque avec un panaris en effet, le groupe d’amis que met en scène le spectacle réagit de différentes manières. Accompagnées au plateau des comédiens Gwenaël Mettay et Simon Quintana, les deux fondatrices de GR21 sont au cœur de ces réactions, qui dénotent les origines sociales et culturelles de chacun. Fille pour l’une de parents maraîchers d’origine israélienne, pour l’autre d’un cadre à la poste et d’une inspectrice des finances, les deux jeunes femmes prennent leur amitié comme base d’un questionnement sur le déterminisme social et la possibilité d’y échapper.

Libres comme des saumons

À son entrée en salle, le spectateur est invité à scanner un QR code pour répondre à des questions sur ses goûts. Panaris le place ainsi d’emblée dans le bain, au sens figuré comme au sens propre car dans cette création les humains sont comparés à des poissons. À des saumons précisément, réputés pour se reproduire à l’endroit où ils sont nés. Cette analogie avec le règne animal est loin d’être le seul outil de GR21 pour penser son sujet. L’équipe se saisit en effet pour mener sa réflexion d’un livre majeur, La Distinction de Pierre Bourdieu. Cet essai publié en 1979, où le sociologue décrit les mécanismes de reproduction sociale, est-il toujours pleinement d’actualité ? Des facteurs tels l’amitié peuvent-ils permettre l’émergence d’autres trajectoires individuelles et collectives ?

Anaïs Heluin