Du sang, de la tragédie, du rire et des paillettes ! Les Mauvais Élèves installent leur cabaret subversif et foutraque au cœur de la mythologie grecque, pour un spectacle à plumes et à poils !

Elisa Benizio, Valérian Behar-Bonnet, Bérénice Coudy et Antoine Richard ont l’habitude d’affronter les classiques pour les aérer et les dépoussiérer. Pour leur nouveau spectacle, ils se lancent dans l’escalade de l’Olympe pour aller titiller les dieux et s’attaquent à la tragédie grecque pour vérifier que les héros antiques résistent aux assauts désopilants du cabaret et de son esthétique glamour et excentrique. On retrouve donc Clytemnestre, Agamemnon, Ulysse, Andromaque, Iphigénie, Médée, Créon, Antigone, Héraclès, dont les aventures sont revisitées par une écriture pimentée et une mise en scène enlevée.

Catharsis et jovialité

Sophocle, Sénèque et Euripide pour le fonds, show déjanté pour la forme, costumes et maquillages exubérants : ce spectacle « cathartique et culotté » chante, danse, joue, mime, slame, et « invoque ou effeuille les plus grands tubes tragiques de la Grèce antique », la démesure des dieux antiques rivalisant avec l’exubérance des créatures hybrides et virevoltantes du cabaret. À travers le filtre légendaire, les Mauvais Élèves abordent des thèmes contemporains comme le sexisme, la jalousie, la guerre, la vengeance, l’amour impossible ou encore l’écologie, avec autant de joie que d’humour, s’adressant aux petits et aux grands avec malice et impertinence.

Catherine Robert