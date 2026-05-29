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N°344
mai 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

Mikaël Chirinian adapte pour la scène « Tout le bleu du ciel » de Mélissa Da Costa, une quête intérieure lumineuse face à l’imminence de la fin de vie

Mikaël Chirinian adapte pour la scène « Tout le bleu du ciel » de Mélissa Da Costa, une quête intérieure lumineuse face à l’imminence de la fin de vie - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
©DR Blanche Sottou et Audran Cattin, interprètes de Tout le bleu du ciel.
DR Blanche Sottou et Audran Cattin, interprètes de Tout le bleu du ciel.

D’après le roman de Mélissa Da Costa / Adaptation et mise en scène Mikaël Chirinian

Publié le 29 mai 2026 - N° 345

Mikaël Chirinian adapte pour la scène le roman à succès de Mélissa Da Costa, qui retrace l’ultime voyage d’un jeune homme condamné par la maladie. Une quête intérieure lumineuse, où s’affirme la puissance de l’élan vital face à l’imminence de la fin.

Tout commence par une annonce sur internet. « Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. » Lorsque se présente Joanne, Émile pose ses conditions : elle ne doit jamais le ramener à l’hôpital. Loin de l’idée de fuite, leur aventure déploie une quête intérieure poignante, éprise de liberté, de beauté. Comment apprivoiser cette cruelle tension entre l’urgence de vivre et la menace de la mort ? Quel lien se noue entre les deux inconnus ?

Carnet de voyage

Mikaël Chirinian revient au Théâtre du Chêne Noir en tant que metteur en scène de ce spectacle, après y avoir été l’an dernier le remarquable interprète de La Disparition de Josef Mengele dans la mise en scène de Benoit Giros. Tout au long du périple qu’Émile relate dans un carnet de voyage, s’expriment la vitalité de la jeunesse, l’humour d’un duo qui parvient à tisser une relation empreinte de lucidité et générosité. Avec Audran Cattin (Émile), Blanche Sottou (Joanne) et Laetitia Franchetti (Marjorie, la sœur d’Émile).

 

Agnès Santi

A propos de l'événement

Tout le bleu du ciel
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
8 bis rue Ste Catherine, 84000 Avignon

à 12h15, relâche les 6, 13 et 20. Tel : 04 90 86 74 87. Durée : 1h20

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